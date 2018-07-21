أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم السبت 21/7/2018

شهدت محافظة قنا اليوم السبت،العديد من الأحداث الهامة أبرزها حيث تمكنت الإدارة العامة لمرور محافظة قنا، من ضبط 872 من المخالفات ضمن الحملات اليومية التي تشنها الإدارة، أعلى الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، لضبط السائقين المخالفين لقواعد قانون المرور.



فيما حصل الباحث أحمد سعد جريو مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بقنا، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز عن رسالته المعنونة "دور الإعلام التربوى فى تنمية قيم المواطنة لدى طلاب المدارس الثانوية العامة" والتى نوقشت بكلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي.



بينما أجرت هيئة الرقابة الإدارية بقنا، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، اليوم السبت، الاختبارات الخاصة لمشروع الموهوبين رياضيًا بالصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم، بإشراف اللواء ادهم الفاتح رئيس فرع الهيئه بقنا والمقدم إبراهيم عبد المنعم عضو الهيئة اختبارات اللاعبين في إطار المشروع القومي لرعاية الموهوبين رياضيا، حيث تم اختبار 92 لاعبًا في كرة السلة من البنين والبنات.

