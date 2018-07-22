أستاذ تمويل: معظم التقارير تؤكد تحسن مناخ الاستثمار في مصر

قال الدكتور هشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، تعقيبًا على تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد تصدر القاهرة قائمة المدن الإفريقية الجاذبة للاستثمار، إن هناك تطور هام في تحسين مناخ الاستثمار، وهناك إصلاح جذري في البنية التشريعية خاصة في مناخ الاستثمار، فضلًا عن المجهود الكبير الذي تم في البنية التحيتة في قطاع الطرق والكهرباء والغاز والبترول، فضلًا عن أن مصر تشهد أكبر مشروع للإسكان في تاريخها.



وأوضح "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "on live"، اليوم السبت، أن معظم التقارير الاخير تؤكد تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وأن تحصل مصر على فرصة جيدة لتصبح جاذبة للاستثمار أمر طبيعي ومتوقع نتيجة كل هذه الجهود التى بذلت.



وتابع، أن التعداد السكاني للقاهرة بمثابة فرص للاستثمار، فالإستثمار يسعى للأسواق الكبيرة، فالمشروع الذي يُخدم على مليون يختلف عن المشروع الذي يُخدم على 20 مليون، لافتًا إلى أن عنصر العمالة في القاهرة متوافر أكبر من غيره.

