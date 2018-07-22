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الريشة الطائرة تضيف فضيتين لمصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب

السبت 21/يوليه/2018 - 11:32 م
الريشة الطائرة تضيف فضيتين لمصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب
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مها الصباحي
 

حصد المنتخب الوطني لشباب الريشة الطائرة، ميداليتين فضيتان خلال مشاركته في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب والمقامة بالجزائر خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٨ يوليو الجاري.


وخسر منتخب الشباب من نظيره النيجيري بصعوبة بنتيجة ٣ - ٢ فيما تلقى منتخب الشابات الخسارة من نظيره الجزائري بنتيجة ٣ - صفر.


وتضم قائمة منتخب الشباب كلًا من محمد مصطفى كامل ومحمد طوسون وعمر ياسر ومحمود منتصر.


فيما تضم قائمة منتخبنا الوطني كلًا من نور أحمد وملك باسم وجنا أشرف وهنا هشام.

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