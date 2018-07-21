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نجم الأهلي السابق: لست مع قرار إعارة حمودي وبركات والشيخ

السبت 21/يوليه/2018 - 10:57 م
نجم الأهلي السابق: لست مع قرار إعارة حمودي وبركات والشيخ
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علاء خليف
 
يرفض محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قرار جهاز الكرة بالقلعة الحمراء بإعارة الثلاثي أحمد حمودي وعمرو بركات وأحمد الشيخ.

وقال "عمارة" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " لست مع قرار اعارة أحمد حمودي وعمرو بركات وأحمد الشيخ، الثلاثي من اللاعبين المميزين ويصنعون الفارق حال مشاركتهم وحصولهم علي فرصة حقيقية".

وكانت لجنة الكرة بالأهلي والجهاز الفني استقرت علي رحيل الثلاثي حمودي وبركات والشيخ عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية علي سبيل الاعارة.

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