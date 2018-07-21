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الزمالك يضم الظهير الأيسر لسبورتنج كاسل

السبت 21/يوليه/2018 - 10:52 م
الزمالك يضم الظهير الأيسر لسبورتنج كاسل
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سارة سالم
 

أعلن فريق سبورتنج كاسل برئاسة يوسف وهبة عن إنتقال "أبرهيم الحصري" الظهير الايسر للفريق الي صفوف نادي الزمالك، لمدة 5 مواسم.


حضر اللاعب الي مقر نادي الزمالك اليوم بعد انهاء المران مع فريقه، بصحبة محمد وهبة مدير الكرة، وعمرو ياسر محلل الأداء، وتم الاتفاق علي بنود العقد ووقع اللاعب علي الإنتقال، بعد الجلسة التي جمعتهما مع نادي الزمالك. وقد يحصل سبورتنج علي نسبة 20% من قيمة عقد اللاعب في حين انتقاله لفريق أخر.


كان قد تلقي يوسف وهبه رئيس النادي مكالمة هاتفية من مرتضي منصور رئيس نادي طنطا برغبته في ضم اللاعب لصفوف الزمالك، بعد تلقيه عرض من فريق سموحة.

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