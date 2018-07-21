مدير مشروع القضاء على قوائم الانتظار: استقبلنا أكثر من 250 حالة حرجة
السبت 21/يوليه/2018 - 10:50 م
داليا الحسين
قال الدكتور أحمد الأنصاري، مدير مشروع القضاء على قوائم الانتظار، إن القوائم تمثل تحدي للنظام الصحي سواء في مصر أو الخارج، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتحرك السريع للقضاء على قوائم انتظار المرضى خلال 6 أشهر.
وأضاف "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، أنه تم استقبال أكثر من 250 حالة حرجة على الموقع الإلكتروني ومراكز الاتصال، كما وجهت الصحة 160 حالة لمقدمي الخدمة الطبية، مؤكدًا أن الأولوية للحالات الحرجة، وأمراض القلب والعيون.
وأشار مدير مشروع القضاء على قوائم الانتظار إلى أنه سيتم علاج المرضى في المستشفيات الجامعية والحكومية، وهيئة التأمين الصحي، لافتًا إلى أنه يمكن انضمام المستشفيات الخاصة عند الحاجة.
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