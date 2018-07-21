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صورة جديدة لـ شريف رمزي مع زوجته ريهام أيمن

السبت 21/يوليه/2018 - 10:38 م
صورة جديدة لـ شريف رمزي مع زوجته ريهام أيمن
شريف رمزي وزوجته
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الفجر الفني
 

نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة له مع زوجته الفنانة ريهام أيمن.


شريف يذكر أن آخر أعمال شريف السينمائية مشاركته فى فيلم "بتوقيت القاهرة" مع النجم الراحل نور الشريف، وميرفت أمين، وسمير صبرى، ودرة، وأيتن عامر، ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، وإنتاج أفلام النصر محمد حسن رمزى وشركاه.

صورة جديدة لـ شريف رمزي مع زوجته ريهام أيمن
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