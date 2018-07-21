الداخلية الإيطالية تعلن البدء في ترحيل 57 مهاجرًا تونسيًا

أعلن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، اليوم السبت، بأن إيطاليا ستبدأ على الفور في ترحيل 57 مهاجرًا تونسيًا بعد إنقاذهم في البحر المتوسط.



ويأتي إعلان سالفيني بعد ساعات من إنقاذ هؤلاء المهاجرين وإيصالهم إلى الشاطئ.



وعلق سالفيني في تغريدة على موقع تويتر بقوله: "تلقوا المساعدة والعلاج وسيُرحلون على الفور، الكلمات تتبعها أفعال".



وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات: "سيُرسل بعض الرجال البالغين ضمن هذه المجموعة من المهاجرين مرة أخرى إلى تونس، على متن إحدى رحلات الطيران المستأجرة الإثنين، بينما سيُرسل باقي أعضاء المجموعة في وقت لاحق من الأسبوع".

ولم يتقدم أي من هؤلاء المهاجرين التونسيين بطلب لجوء.



وذكرت تقارير إعلامية إيطالية "إنقاذ هؤلاء المهاجرين قبالة جزيرة بانتيليريا الإيطالية، التي تقع بين تونس وإيطاليا، ونقلهم بعد ذلك إلى صقلية".

وساهم موقف سالفيني المتشدد المناهض للهجرة في وصول حزب الرابطة اليميني المتطرف إلى السلطة، بعد فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في مارس.



واتخذت الحكومة الائتلافية الجديدة في إيطاليا قرارًا بمنع السفن التي تديرها منظمات خيرية من نقل المهاجرين الذين تُنقذهم في البحر إلى الموانئ الإيطالية.



ويرى سالفيني أنه "يجب إعادة جميع المهاجرين الذين يُنقذون في البحر المتوسط، وأنه يتعين التعامل مع طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في أفريقيا، وليس في أوروبا".