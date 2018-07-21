برلماني: إسرائيل كيان خارج عن حدود الشرعية.. ولايحترم أي قوانين

قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الاجتماع الطارئ لاتحاد البرلمان العربي كان بناءًا على دعوة من دولة الكويت، وكان لزامًا الاستجابة لهذه الدعوة نظرًا لما يدور في غزة والانتهاكات الصارخة والقتل والتشريد والإصابات التى تحدث بالآلاف للفلسطينين، مشيرًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة أعطي الدول المحتلة الحق في أن تكافح كفاحًا مسلحًا ضد المحتل والمستعمر من أجل تقرير المصير، واستعادة حقوقهم المشروعة.





وأوضح "الجمال"، خلال حواره مع فضائية "on live"، اليوم السبت، أن الفلسطينيون لم يستطيعوا التوقف عن المطالبة بحقوقهم، وفاض بهم الكيل مما يحدث من تجاوزات العدو بالنسبة لهم، مشددًا على أن إسرائيل كيان خارج عن حدود الشرعية ولاتحترم قرارات مجلس الأمن ولا اليونسكو، ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا أي قوانين، وما يدفعها لذلك هو الإنحياز والتأييد الداعم لها من الإدارة الأمريكية.



