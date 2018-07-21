عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "مدني الرياض" تحرر أصبع طفلًا علق داخل حلقة مفتاح
السبت 21/يوليه/2018 - 10:37 م
الفجر السعودي
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تلقى مدني الرياض، بلاغًا من طوارئ أحد المستشفيات لإنقاذ أصبع طفل، احتُجز في حلقة معدنية.
وتفصيلًا، تمثلت الحادثة في احتجاز أصبع طفل بحلقة مفتاح (مفك)، فتم نقل الطفل لطوارئ أحد المستشفيات الأهلية، ولم يتمكن من نزعها.
فرق الدفاع المدني بُلغت بالحادثة، وباشرت الحالة، وتم تحرير أصبع الطفل داخل قسم الإسعاف بالمستشفى، وحالته مستقرة.
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