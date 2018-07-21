جاسكيه وفونيني يتأهلان لنهائي بطولة باشتاد

حجز الفرنسي ريشارد جاسكيه والإيطالي فابيو فونيني، مقعديهما في الدور النهائي ببطولة باشتاد المفتوحة للتنس، في السويد، إثر تغلبهما اليوم السبت، في الدور نصف النهائي على السويسري هنري لاكسونين، والإسباني فرناندو فيرداسكو، على الترتيب.

وحسم فونيني مواجهته أمام فيرداسكو بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-1 و4-6 و7-5 بعد ساعتين و17 دقيقة.

وسيسعى اللاعب الإيطالي لإضافة لقبه الثاني هذا الموسم، بعد الذي حصده في بطولة ساو باولو.

من جانبه، تأهل جاسكيه للنهائي على حساب لاكسونين بمجموعتين دون رد 6-2 و6-3، بعد مباراة استغرقت ساعة و11 دقيقة، ليبحث خلال النهائي الثالث له هذا الموسم، عن إضافة لقبه الثاني في 2018 والـ16 على مدار مسيرته.

وستكون مواجهة النهائي بين فونيني وجاسكيه هي الرابعة بينهما، حيث حقق اللاعب الفرنسي انتصارين مقابل واحد لفونيني.