عاجل.. أخبار السعودية اليوم | تدشين دورة للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي بالشمالية الإثنين القادم

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يبدأ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية، التابع لـلهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالحدود الشمالية، الاثنين المقبل، دورة تدريبية بعنوان "التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي"، وذلك بمقر النادي الأدبي بالمنطقة.



وقال محمد بن عبدالرحمن الزمام مدير عام الفرع، إن الدورة التدريبية تستهدف الراغبين بالعمل في القطاعات السياحية، لتعريفهم بفرص العمل المتاحة في القطاع السياحي وكيفية التقديم لها، والتعرف على مفهوم العمل ومجالاته، وأهمية العمل في القطاع السياحي.



وأوضح الزمام أن هذه البرامج التي تنفذها الهيئة على مستوى المملكة تعد من أهم البرامج، التي يحتاجها سوق العمل في القطاع السياحي، وسيكون لها دور كبير في توطين الوظائف السياحية في منطقة الحدود الشمالية، وستسهم في توفير كوادر سعودية مؤهلة ومتخصصة في القطاع السياحي تثري العمل في هذا المجال.

