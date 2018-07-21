محمد عمارة: الأهلي يحتاج لضم بديل لـ"السعيد".. والجبهة اليمني لا تحتاج لتدعيم





يري محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأهلي كان يحتاج للتعاقد مع لاعب بديل لـ عبد الله السعيد لاعب الفريق الذي انتقل مؤخرًا لصفوف الأهلي السعودي.





وأضاف "عمارة" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " كان يجب التعاقد مع بديل لعبد الله السعيد، وأعتقد أن عودة صالح جمعة لاعب الفريق المُعار لصفوف الفيصلي السعودي كانت ضرورية في هذا التوقيت".





وتابع: " ناصر ماهر من اللاعبين المميزين في مصر ويمتلك إمكانيات فنية جيدة، ولكنه يحتاج للوقت حتي يصل لأعلي مستوياته، والأهلي لن يصبر عليه كثيرًا خاصة وأنه فريق بطولات، ولكن أتمني حصوله علي فرصة مع أحمد حمدي وأتمين لهم التوفيق".





وعن الجبهة اليمني قال: " لا تحتاج للتدعيم أعتقد أنها جبهة قوية في الأهلي لوجود لاعبين مثل أحمد فتحي ومحمد هاني، كما يجب منح باسم علي فرصة أكبر".



