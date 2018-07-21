ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زفتي يفوز على شباب السادات بخماسية مقابل هدفين في ثالث ودياته

السبت 21/يوليه/2018 - 09:29 م
زفتي يفوز على شباب السادات بخماسية مقابل هدفين في ثالث ودياته
طباعة
سارة سالم
 


حقق فريق مركز شباب زفتي فوزا مستحقا بقيادة عماد صقر المدير الفني، علي مركز شباب السادات في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم علي ملعب زفتي بخماسية مقابل هدفين.

سجل الأهداف لفريق زفتي كل من محمود فوزي وعبدالله يوسف، وابراهيم شاهين، ومحمود فوزي ومصطفي العبد.

سبق لزفتي خوض وديتين، مع فريق الشباب بالنادي ومع فريق تلا، وسيلتقي مع طوخ يوم الاثنين المقبل في رابع ودياته، وذلك ضمن استعدادات الفريق لدوري القسم الثالث

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
16:05
1
باريس سان جيرمان - فرنسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 9:30:06 PM