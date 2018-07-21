زفتي يفوز على شباب السادات بخماسية مقابل هدفين في ثالث ودياته









حقق فريق مركز شباب زفتي فوزا مستحقا بقيادة عماد صقر المدير الفني، علي مركز شباب السادات في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم علي ملعب زفتي بخماسية مقابل هدفين.





سجل الأهداف لفريق زفتي كل من محمود فوزي وعبدالله يوسف، وابراهيم شاهين، ومحمود فوزي ومصطفي العبد.





سبق لزفتي خوض وديتين، مع فريق الشباب بالنادي ومع فريق تلا، وسيلتقي مع طوخ يوم الاثنين المقبل في رابع ودياته، وذلك ضمن استعدادات الفريق لدوري القسم الثالث



