تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)

نصب الهلال الأحمر المصري، منذ قليل الفنان خالد النبوي، سفيرًا لبنوك الدم في الهلال، في احتفالية أقامها "الهلال"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر احتفالية بدار الأوبرا المصرية، السبت، في تمام الساعة الـ٨ مساء.