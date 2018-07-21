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تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)

السبت 21/يوليه/2018 - 09:23 م
تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
خالد النبوي
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الفجر الفني
 

نصب الهلال الأحمر المصري، منذ قليل الفنان خالد النبوي، سفيرًا لبنوك الدم في الهلال، في احتفالية أقامها "الهلال"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر احتفالية بدار الأوبرا المصرية، السبت، في تمام الساعة الـ٨ مساء.


يأتي ذلك في إطار احتفال بمناسبة انتهاء حملة "العطاء بدمك"، التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع جمعيات الهلال والصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك بالتعاون مع شركة فيسبوك العالمية طوال شهر رمضان.


كما تم تنصيب الفنان العراقي نصير شمة، سفيرًا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وشهدت الاحتفالية تكريم الوفود العربية التي شاركت في حملة "العطاء بدمك"، ويحيي الحفل الفنان نصير شمة وفرقته.



تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
تعيين خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنوك دم الهلال الأحمر (صور)
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