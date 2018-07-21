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شاهد.. درة في إطلالة جديدة بفستان أحمر (صور)

السبت 21/يوليه/2018 - 09:21 م
شاهد.. درة في إطلالة جديدة بفستان أحمر (صور)
درة
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الفجر الفني
 

شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور جديدة ظهرت خلالها بنيولوك، مرتدية فستانًا أحمر منقوش بالدوائر البيضاء، أثار إعجاب متابعيها، الذين تفاعلوا مع إطلالتها.

 

وعلق الجمهور على إطلالتها قائلًا: "مسائك جميل يا قمر"، وقال آخر: "ربنا يسعدك أكتر وأكتر يا رب".


يذكر أن درة وهند عبدالحليم قد تشاركتا التمثيل في مسلسل “الشارع اللي ورانا”، حيث لعبتا دور شقيقتين، والمسلسل من إخراج مجدي الهواري، وشارك في بطولته أيضا كل من لبلبة، وفاروق الفيشاوي، وشيرين، ونسرين أمين، وأحمد حاتم، وغيرهم.

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