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إيهاب جلال: تجربتي مع الزمالك كانت ناجحة

السبت 21/يوليه/2018 - 09:25 م
إيهاب جلال: تجربتي مع الزمالك كانت ناجحة
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الفجر الرياضي
 


أكد إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس الليبي أن فترة عمله السابقة مع الزمالك لم تكن سيئة بالنسبة له.

           

وقال "جلال" في المؤتمر الصحفي لتقديمه مع أهلي طرابلس: " وافقت علي تدريب الزمالك لأنه فريق كبير ولأنني أحب التحدي، ونجحت في تحقيق 7 انتصارات متتالية مع الفريق وكان ذلك أمر لم يحدث للأبيض منذ فترة".

 

وأضاف: "الزمالك مختلف دائمًا مثل الصندوق التي تجد داخله العديد من الأشياء".

 

وتابع: "  على المستوى البدني كانت هناك أزمة في الزمالك خاصة وأن الفريق لم يخوض أي فترة اعداد منذ أكثر من عامين، وكذلك على المستوى التكتيكي فلم يُفهم سريعا طريقة عملي".

 

وواصل: "  قررت قيادة الزمالك أمام الأهلي رغم تولي قيادة الفريق قبلها بـ24 ساعة فقط".

 

وأردف: " فريقي في الزمالك هو الذي حصد لقب الكأس فيما بعد دون أي تغييرات..وكان لدي فرصة لإستكمال عقدي مع الزمالك بشكل طبيعي والإدارة لم تمانع في ذلك ولكن هناك أموري أخري لا أريد الحديث عنا تسببت في رحيلي".

 

وأتم: " التجربة مع الزمالك كانت ناجحة بالنسبة لي ولا أراها بالفترة السيئة أبدًا".

 

وتعاقد إيهاب جلال مع أهلي طرابلس الليبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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