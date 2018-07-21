نيسان تُطلق نسخة خاصة من سيارتها "GT-R50" خلال احتفالها بالذكرى السنوية الـ50 (صور)

أطلقت شركة نيسان نسخة خاصة من سيارة GT-R50 وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لهذا النموذج من السيارات، وتم عرضها العام هذا الأسبوع في مهرجان جودوود للسرعة في إنجلترا.





سيارة GT-R50 الجديدة

السيارة GT-R50 تتمتع بقوة 720 حصاناً، وبدأت قبل عام كمفهوم، والآن سيتم إنتاج 50 سيارة منها بتكلفة تبلغ نحو 900 ألف يورو، أي ما يعادل 3.9 مليون درهم لكل منها.





ويستند طراز GT-R50 إلى سيارة GT-R Nismo الحالية الملقبة بـ Godzilla ، مع إضافة التصميم الإيطالي لها لإكساب السيارة اليابانية الطراز الأوروبي.





سيارة نيسان الجديدة

وشملت التعديلات انتفاخ الطاقة الخاص بغطاء المحرك، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية LED الممدودة، مع السقف المنخفض، واحتوائها على منافذ تبريد "شفرة الساموراي" خلف العجلات الأمامية، بالإضافة إلى جناح خلفي قابل للتعديل.



