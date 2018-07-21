الخميس.. التحقيق مع ماجدة خير الله بتهمة إهانة الفنانين

يبدأ شادي عرابي، وكيل النائب العام، الخميس المقبل، أولى جلسات التحقيق مع الناقدة ماجدة خير الله، في البلاغ المقدم للنيابة من شعبان سعيد المحامي، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والذي يتهم فيه الناقدة بإهانة وفد الفنانين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصري، في كأس العالم.





وجاء في البلاغ المقيد برقم 1896 لسنة 2018 إدارى الأزبكية، أن المشكو في حقها نشرت عدة عبارات مسيئة لجموع الفنانين عبر "فيس بوك"، وتوجت هذه العبارات المسيئة والأسلوب المتدني الذي يشكل سبًا وقذفًا وطعنًا في الأعراض، بعرض فيديو على قناة "الجزيرة" المعادية لمصر، ما يعد إهانة لفناني مصر والمصريين، كما يؤكد ظهورها على قناة "الجزيرة" أن هناك مخططًا ومؤامرة مدفوعة الأجر، حسب البلاغ.



