حيلة ذكية تعلّمتها "سيلينا جوميز" من والدتها للحصول على شعر كثيف

غالباً ما نتسائل عن سرّ جمال ورشاقة النجمات في إطلالاتهنّ، فعلى الرغم من وجود مساعدين شخصيّين حولهنّ كـ(مدرّب رياضيّ، خبراء تجميل...) عليهنّ اتّباع نظام معيّن لتعزيز هذا الأمر.





تُعتبر النجمة الشابة سيلينا جوميز خير مثال، فهي تتمتّع ببشرة نضرة وبقوامٍ ممشوق، يعود أولاً إلى الجينات اللاتينية التي تسري في عروقها، لكن هذا العامل الوراثي ليس الأساسيّ! إذ تتبع سيلينا روتين جماليّ وغذائي للمحافظة على نضارة بشرتها ورشاقتها. بمناسبة عيد ميلادها الـ25 عاماً، ومن خلال مشاركتكِ أسرار جمال ورشاقة سيلينا جوميز، لتسرقي منها ما تريدين وتحافظي على جمالكِ تماماً كما تفعل هذه الممثلة الأميركية.





أسرار جمال سيلينا جوميز

تغسل سيلينا جوميز بشرتها يوميّاً، بمنظّف خاص بنوع وجهها لتزيل كلّ الرواسب والأوساخ.





لا تخلد من النوم من دون إزالة المكياج، حتّى تحافظ على نقاوة بشرتها، وإلاّ تستيقظ في اليوم التالي مع البثور.

لا تخرج سيلينا جوميز من المنزل من دون تطبيق واقي شمس، لحماية بشرتها من الحروقات أو أيّ ضرر ناتج عن أشعة الشمس.





تطبّق هذه النجمة الأميركية كريم المرطّب، لتتخلّص من جفاف بشرتها.

تلجأ هذه النجمة إلى تقنية "سرير التعرّق" ما يساعدها في التخلّص من كلّ بقايا الجلد الميت لتحصل على بشرة نضرة ومشرقة. إضافة إلى ذلك، هذه الخطوة تعزّز الكولاجين في بشرتها. إن "سرير التعرّق" هو أشبه بحمام السونا، لكن الفرق أنّه يتسبّب بتسارع نبضات القلب وبتنشيط كلّ الخلايا في الجسم. 45 دقيقة كفيلة بتخليص الجسم من السموم الأمر الذي ينعكس إيجابيّاً لا فقط على جمال البشرة بل على خسارة الوزن أيضاً.





تمزج الفاونديشن مع الكريم المرطّب لمكياج مضيء وأكثر تجانساً مع بشرتها.

تقوم سيلينا جوميز بتقشير بشرة جسمها لتتخلّص من الجلد الميّت والحصول على بشرة نضرة ومتوهّجة.

تولي سيلينا جوميز اهتماماً واسعاً لشعرها، وذلك من خلال تطبيق البلسم على شعرها بعد الإستحمام لخصلات أنعم غير متشابكة.

تغسل سيلينا جوميز شعرها مرّة كلّ 4 أيّام، أمّا باقي الأيّام فتلجأ إلى الشامبو الجاف. بالنسبة لها، تشعر بأن شعرها بحالة جيّدة عندما يكون غير نظيفاً، فهذه الخطوة كان يلجأ إليها والديها ممّا جعل شعرهما أكثر كثافة.

أسرار رشاقة سيلينا جوميز

تقوم سيلينا جوميز بالتمارين الرياضية 5 مرّات في الأسبوع، لشدّ عضلات جسمها والتمتّع بساقين ممشوقين.





تفضّل تمارين البيلاتس، اليوغا والرقص، ما يساعدها في حرق الكثير من الدهون.

تتّبع سيلينا جوميز نظاماً غذائياً مرتكزاً على الفيتامنيات والعناصر المغذية، فتركّز خلال اليوم على تناول الدجاج المشويّ، بذور الشيا، السبانخ، الأرز الأسمر، الشوفان والخسّ...

تتناول قطعة من الزنجبيل كلّ صباح أو تشربه على شكل عصير. هذه الخطوة ساعدتها في خسارة الوزن وحرق الدهون.

لا يساعدها "سرير التعرّق" في المحافظة على جمال بشرتها فحسب، بل يساهم في المحافظة على وزنها وحرق الدهون.