الحجاج القطريين يكذبون إدعاءات نظام تميم.. ويؤكدون: السعودية ترحب بنا

تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو بعنوان "قطر تتعنت وتمنع المواطنين من الحج".



وأوضح الفيديو، أن قطر تضيق على مواطنيها وتمنعهم من أداء مناسك الحج للعام الثاني على التوالي، حيث يقابل تسهيل المملكة العربية السعودية على المواطنين القطريين كل مرة بتعنت قطر، حيث دعت المملكة أوقاف قطر للتوقيع على ترتيبات الحج، فتعنتت أوقاف قطر وامتنعت عن التوقيع.



كما حجبت السلطات القطرية التسجيل الإلكتروني عن مواطنيها، فسهلت المملكة تسجيل الحجاج القطريين عبر رابط إلكتروني جديد، فشن ذبابها الإلكتروني حملة تُحذر من أداء مناسك الحج، ونشرت الاكاذيب بشان منع الحجاج وحرمان القطريين من الحج والعمرة.



هذا وقام زوار الحرم من قطر بتكذيب الإدعاءات القطرية، حيث تسعى قطر لتسييس الحج، وتصد مواطنيها عن البيت الحرام، إلا أن المملكة ترحب بحجاج قطر رغم تعنت نظام الحمدين.







