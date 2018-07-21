محمد صلاح يرفض برشلونة لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة الأسباني قدم عرضًا ماليًا ضخمًا لنادي ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول علي خدمات محمد صلاح نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع "دون بالون" الأسباني أن نادى برشلونة عرض180 مليون يورو علي نادى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، بالإضافة لراتب سنوي للاعب قدره 22 مليون يورو، ولكن العرض قوبل بالرفض من جانب اللاعب المصري.

وأكد الموقع الاسباني أن محمد صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول في فترة الانتقالات الحالية، وذلك ليس بسبب تفضيله اللعب فى نادى ريال مدريد الإسبانى كما يتردد، ولكن بسبب تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى صفوف برشلونة الذى سيؤثر بالسلب على حظوظ تألقه فى المباريات مثلما يحدث مع باولو ديبالا فى منتخب الأرجنتين.