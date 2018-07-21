ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة

السبت 21/يوليه/2018 - 09:11 م
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
طباعة
ولاء غنيم
 
حقق المنتخب المصري للشباب تحت 18 عاما لكرة السلة فوزا كبيرا على نظيره الجزائري، في ختام مباريات الدور التمهيدي للبطولة العربية للشباب، بنتيجة 96-48 في اللقاء الذي جرى بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي.

وحل منتخب مصر في المركز الثاني بجدول الترتيب، ليضرب موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع المنتخب التونسي ثالث جدول الترتيب بعد فوزه على المنتخب الأردني اليوم بنتيجة 62-61.

وعزز المنتخب البحريني صدارته لجدول ترتيب البطولة بعد فوزه على المنتخب الإماراتي 88-51، ليواجه المنتخب الجزائري الذي حل في المركز الرابع، بالدور قبل النهائي.

وتقام مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة بعد غد الإثنين، فيما ستختتم مباريات البطولة يوم الثلاثاء.
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة
المزيد عن: مصر كورة سلة رياضة تونس الجزائر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
16:05
1
باريس سان جيرمان - فرنسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 9:30:02 PM