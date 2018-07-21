مصر تفوز علي الجزائر وتواجه تونس في قبل نهائي البطولة العربية للشباب لكرة السلة

حقق المنتخب المصري للشباب تحت 18 عاما لكرة السلة فوزا كبيرا على نظيره الجزائري، في ختام مباريات الدور التمهيدي للبطولة العربية للشباب، بنتيجة 96-48 في اللقاء الذي جرى بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي.





وحل منتخب مصر في المركز الثاني بجدول الترتيب، ليضرب موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع المنتخب التونسي ثالث جدول الترتيب بعد فوزه على المنتخب الأردني اليوم بنتيجة 62-61.



وعزز المنتخ ب البحريني صدارته لجدول ترتيب البطولة بعد فوزه على المنتخب الإماراتي 88-51، ليواجه المنتخب الجزائري الذي حل في المركز الرابع، بالدور قبل النهائي.