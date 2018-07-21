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مدرب اتحاد جدة خارج حسابات منتخب الأرجنتين

السبت 21/يوليه/2018 - 09:09 م
مدرب اتحاد جدة خارج حسابات منتخب الأرجنتين
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أحمد عصام
 

أكدت تقارير أرجنتينية أن رامون دياز مدرب الاتحاد السعودي أصبح خارج حسابات منتخب الأرجنتين بعد أن كان مرشحا لقيادته خلفا للمدرب خورخي سامباولي.


قال قناة "ESPN" الأرجنتينية، أن دياز أصبح خارج حسابات المنتخب وأن المدرب القادم سيكون خوسيه بيكرمان أو أليخاندرو سابيلا.


وأثار دياز غضب جمهور الاتحاد بعد أن عرض نفسه على الاتحاد الأرجنتيني لتدريب المنتخب وذل قبل اقل من شهر من لقاء العميد أمام الهلال.


ويخوض دياز حاليا معسكر إعدادي مع الاتحاد السعودي في النمسا استعدادا للموسم الجديد.


وأقيل سامباولي من تدريب منتخب الأرجنتين بعد النتائج السلبية التي حققها مع التانجو في كأس العالم والخروج من دور الستة عشر بعد الهزيمة من فرنسا برباعية

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