مدرب اتحاد جدة خارج حسابات منتخب الأرجنتين

أكدت تقارير أرجنتينية أن رامون دياز مدرب الاتحاد السعودي أصبح خارج حسابات منتخب الأرجنتين بعد أن كان مرشحا لقيادته خلفا للمدرب خورخي سامباولي.

قال قناة "ESPN" الأرجنتينية، أن دياز أصبح خارج حسابات المنتخب وأن المدرب القادم سيكون خوسيه بيكرمان أو أليخاندرو سابيلا.

وأثار دياز غضب جمهور الاتحاد بعد أن عرض نفسه على الاتحاد الأرجنتيني لتدريب المنتخب وذل قبل اقل من شهر من لقاء العميد أمام الهلال.





ويخوض دياز حاليا معسكر إعدادي مع الاتحاد السعودي في النمسا استعدادا للموسم الجديد.





وأقيل سامباولي من تدريب منتخب الأرجنتين بعد النتائج السلبية التي حققها مع التانجو في كأس العالم والخروج من دور الستة عشر بعد الهزيمة من فرنسا برباعية