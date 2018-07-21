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"أبو حامد" يكشف عن العقوبات البديلة المقترحة بدلًا من حبس الغارمات

السبت 21/يوليه/2018 - 09:10 م
أبو حامد يكشف عن العقوبات البديلة المقترحة بدلًا من حبس الغارمات
محمد أبوحامد
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كساب أحمد
 
قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون يتيح إيجاد عقوبات بديلة عن حبس الغارمات، موضحًا أن القاضي إذا تأكد أن الدين ناتج عن تعثر بسبب الظروف الاقتصادية، ففي هذه الحالة يقوم بفرض عقوبة على المدين تتمثل في العمل بالخدمات العامة سواء في المستشفيات أو فصول محو الأمية وفقًا لمشروع القانون الجديد.

وأضاف "أبوحامد"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن اقتصار مشروع القانون لإيجاد عقوبات بديلة للغارمات فقط سيؤدي إلى عدم دستورية هذا القانون مستقبلًا، لذلك تم التوسع في العقوبات البديلة لكي تشمل كل من لم يعتاد الإجرام، مثل مخالفات المرور والملاعب.

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