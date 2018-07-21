زوجة الشهيد محمد سعد عن وعد "السيسي" بحضور فرح نجلتها: "لمسة طيبة" (فيديو)



قالت غادة عياد، زوجة الشهيد محمد سعد، إن تخرج نجلها من كلية الشرطة اليوم بمثابة فرح لها، لافتة إلى أن نجلها سيكمل مسيرة والده.



وأضافت "عياد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن نجلتها مثل كل البنات كانت تتمنى أن يحضر والدها عرسها، فقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على أنه سيحضر فرحها، معقبة: "دي لمسة طيبة جدًا من الرئيس، وحاجة كبيرة جدًا".



وتابعت "أميرة"، نجلة الشهيد، خلال نفس المداخلة الهاتفية، أنها سعيد بتخرج شقيقها اليوم من كلية الشرطة، وفخورة أيضًا بوالدها للغاية، وتكريم "السيسي".



