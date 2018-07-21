"سيل سوفت وير" العالمية تتوسع فى أعمالها بمصر

أعلنت شركة "سيل سوفت وير" الأمريكية الرائدة في مجال برمجيات ميكنة العقود القانونية وتحليل البيانات عن توسيع نطاق أعمالها فى مصر من خلال زيادة أعداد العاملين بمركز تميز الشركة بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".





وأفادت الشركة في بيان رسمي لها نشرته على موقعها الإلكتروني وفي عدد من وسائل الإعلام المتخصصة، بأن مركز التميز الخاص بها في القاهرة شهد نمواً في عدد الموظفين بنسبة تزيد عن 100 %.





وأوضح البيان أن المركز يقدم خدمات ذات قيمة مضافة للشركة ويدعم بشكل متزايد نمو الشركة في خدماتها وتطوير برمجياتها المتخصصة والهامة لمجال عمل الشركة مما يحفز الشركة على تعهيد العديد من الوظائف الرئيسية إلى المركز وهي في تزايد مستمر.





وذكرت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" "هدفنا هو تشجيع الاستثمار الأجنبي بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، ونحن سعداء بالعمل مع الشركة وتقديم كل سبل الدعم بدءً من إنشاء فرع للشركة بمصر ومروراً بقصة نجاحهم في تحقيق معدلات نمو سريعة وزيادة عدد فرص العمل بمركز التميز في القاهرة".





وأضافت رشاد أن مصر غنية بالقوى العاملة والعمالة الفنية المتخصصة، وتمتلك مهارات متقدمة في مجال تطوير البرمجيات وقيم العمل الجاد التي تجعل الاستثمار بها عرضاً جذاباً للشركات الأجنبية.





جدير بالذكر أن الهيئة قامت بتعديل بنود الاتفاق مع الشركات العالمية لتشمل الإعلان عن استثماراتها في مصر من خلال بيانات مشتركة في وسائل الاعلام العالمية، وذلك في إطار الترويج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المصري مما يسهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.





وقال كيفن جيدني، المؤسس المشارك ومدير نظم المعلومات بشركة "سيل سوفت وير": "لقد تعرفنا على مجموعة كبيرة من المواهب من المطورين والاستشاريين والموظفين الفنيين الآخرين في مصر، وكانت "ايتيدا" شريكا رائعاً ساعدنا على توظيفهم وتأسيس مركز تميز الشركة في البلاد".





ومن جهته أكد محمد الريدي، المدير الإداري لمركز تميز الشركة في مصر أن مركز تميز "سيل سوفت وير" لا يسعى إلى جذب المهندسين والمطورين المصريين فقط، ولكن أيضًا المتخصصين من وظائف الدعم الأخرى مثل التمويل والموارد البشرية. وأضاف أن "ايتيدا" لديها نظرة شاملة لما يتطلبه الأمر لإنشاء كيان أجنبي في مصر وأن إسهاماتها لا تقدر بثمن في تأسيس مركز التميز وتطوره المستمر.





ويعمل المركز على تطوير وتصدير خدمات البرمجيات في مجال ميكنة العقود القانونية بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية لخدمة فروع الشركة وعملاءها بالخارج بالأسواق العالمية وخاصة من دول أوروبا وأمريكا الشمالية.





جدير بالذكر أن "سيل سوفت وير"، والتي تقع مقراتها الرئيسية في كل من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، وبالعاصمة البريطانية لندن، تعمل على تعزيز مشروعات الأعمال لزيادة فرص تحقيق عائدات وتقليل الانفاق وتجنب المخاطر المرتبطة بوثائق وأنظمة وعمليات التعاقدات. وتقدم من خلال منصتها للتعلم وتقنيات البرمجة اللغوية والعصبية خدمات تمكن الشركات من أن تحصل على تعاقدات فى مجالات مختلفة من خلال شبكات الأعمال والتعرف على الفرص والمخاطر المرتبطة بها.