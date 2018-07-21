ضبط محاولة تهريب قطع غيار سيارات فى مطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية من ضبط تهريب كمية من قطع غيار السيارات وأجهزة التتبع بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران الداخلية اشتبه سعيد محمود مأمور فى الراكب ت . ع . ع والذى حضر من القاهرة وسبق أن تخلفت إحدى حقائبه الواردة من الصين وحرر عنها محضر فقد.





وعلى نفس الرحلة من مطار القاهرة وصل أيضا الراكب ا . م .ع وبصحبته شنطة تحمل ليبول رحلة الطيران الداخلى رقم 180.





وأثناء استلام الراكب الأول لحقيبته المفقودة حاول الراكب الثانى تغير ليبول الحقيبة المفقودة بليبول رحلة الطيران الداخلى رقم 180 تمهيدا لتهريبها إلا أن يقظة رجال الجمارك أفسدت مخططهم.





وتم تمرير الحقيبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة كلا من فادى سليمان وكريم محمد فتلاحظ وجود أجسام معتمة.





وبعرض الأمر على محمود حسن مدير إدارة التعريفة قرر تشكيل لجنة جمركية من السادة مصطفى حسين وخالد عبد العزيز ومحمد غباشى ومحمد السعيد مأمورى الجمرك وهلال غزالى رئيس قسم مكافحة التهريب وسارى عبد الحليم رئيس قسم الأمن الجمركى تحت إشراف ماهر عبد الغنى رئيس الوردية لتفتيش الحقيبة المفقودة.





حيث تبين وجود كمية من قطع غيار السيارات عبارة عن 105 كتاوت كلاكس 215 فيشة كتاوت و8 تنكات فى شيش إلكترونية و126 جهاز تتبع للسيارات 24 سلك فيوز لأجهزة التتبع و18 سماعة (ميكروفون) خاص بأجهزة التتبع وبلغت قيمة المضبوطات 236 ألفا و700 جنيه.





وقرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 42 لسنة 2018 وإخطار العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية وتحريز المضبوطات وقامت بتحرير محضر الضبط رفيدة محمد بيومى مأمور الحركة.