نور الدين مرابط يصل معسكر النصر في سويسرا
السبت 21/يوليه/2018 - 07:55 م
أحمد عصام
وصل اللاعب المغربي نور الدين مرابط لاعب نادي النصر السعودي، إلي معسكر الفريق الذي يقام في مدينة زيورخ بسويسرا منذ قليل.
وتعاقد مسئولي نادي النصر، مع اللاعب المغربي مرابط، بعد انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا 2018، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.
وقدم مرابط أداء مميز مع المنتخب المغربي، حيث تعرض للإصابة بعد اول لقاء ولكنه استمر بشكل اساسي مع المغرب في الثلاث مباريات يالمونديال.
المزيد عن: نور الدين مرابط كورة رياضة النصر الدوري السعودي