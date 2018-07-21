نور الدين مرابط يصل معسكر النصر في سويسرا

وصل اللاعب المغربي نور الدين مرابط لاعب نادي النصر السعودي، إلي معسكر الفريق الذي يقام في مدينة زيورخ بسويسرا منذ قليل.





وتعاقد مسئولي نادي النصر، مع اللاعب المغربي مرابط، بعد انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا 2018، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.



