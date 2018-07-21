ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإسماعيلي يزاحم إنبي وسموحة على ضم "روقة"

السبت 21/يوليه/2018 - 07:53 م
الإسماعيلي يزاحم إنبي وسموحة على ضم روقة
طباعة
هاني عصام
 
تلقي روقة لاعب وسط فريق الزمالك بعض العروض في الساعات الماضية تمهيدا للرحيل عن الأبيض في الموسم القادم.

ووافق الزمالك على طلب جروس المدير الفني برحيل روقة بعد العودة من معسكر ألمانيا الأخير وتقييم كل اللاعبين.

وجاءت أبرز العروض لروقة من سموحة وإنبي والإسماعيلي الذين يرغبوا في ضمه وينتظروا موقفه مع إدارة الرمالك.
الزمالك يرفض رحيل أي لاعب بالمجان ويتمسكوا بالحصول على مقابل مادي من وراء بيع أي لاعب بالفريق
المزيد عن: كورة رياضة روقة الزمالك الاسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
16:05
1
باريس سان جيرمان - فرنسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 7:50:01 PM