الإسماعيلي يزاحم إنبي وسموحة على ضم "روقة"



ووافق الزمالك على طلب جروس المدير الفني برحيل روقة بعد العودة من معسكر ألمانيا الأخير وتقييم كل اللاعبين.



وجاءت أبرز العروض لروقة من سموحة وإنبي والإسماعيلي الذين يرغبوا في ضمه وينتظروا موقفه مع إدارة الرمالك.

الزمالك يرفض رحيل أي لاعب بالمجان ويتمسكوا بالحصول على مقابل مادي من وراء بيع أي لاعب بالفريق

تلقي روقة لاعب وسط فريق الزمالك بعض العروض في الساعات الماضية تمهيدا للرحيل عن الأبيض في الموسم القادم.