الإسماعيلي يزاحم إنبي وسموحة على ضم "روقة"
السبت 21/يوليه/2018 - 07:53 م
هاني عصام
تلقي روقة لاعب وسط فريق الزمالك بعض العروض في الساعات الماضية تمهيدا للرحيل عن الأبيض في الموسم القادم.
ووافق الزمالك على طلب جروس المدير الفني برحيل روقة بعد العودة من معسكر ألمانيا الأخير وتقييم كل اللاعبين.
وجاءت أبرز العروض لروقة من سموحة وإنبي والإسماعيلي الذين يرغبوا في ضمه وينتظروا موقفه مع إدارة الرمالك.
الزمالك يرفض رحيل أي لاعب بالمجان ويتمسكوا بالحصول على مقابل مادي من وراء بيع أي لاعب بالفريق
ووافق الزمالك على طلب جروس المدير الفني برحيل روقة بعد العودة من معسكر ألمانيا الأخير وتقييم كل اللاعبين.
وجاءت أبرز العروض لروقة من سموحة وإنبي والإسماعيلي الذين يرغبوا في ضمه وينتظروا موقفه مع إدارة الرمالك.
الزمالك يرفض رحيل أي لاعب بالمجان ويتمسكوا بالحصول على مقابل مادي من وراء بيع أي لاعب بالفريق
المزيد عن: كورة رياضة روقة الزمالك الاسماعيلي