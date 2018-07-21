محمد بن زايد يهدي الرئيس الصيني "حصانًا عربيًا" أصيلًا

أهدى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، هدية "غير متوقعة"، خلال زيارة الأخيرة للإمارات العربية المتحدة.



وفاجأ محمد بن زايد رئيس الصين، بإهدائه حصانا عربيا أصيلا يدعى "جلاردو جاي"، تقديرا وتثمينا لزيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال محمد بن زايد: "تعبيرا عن اعتزازنا بالصداقة التاريخية، والروابط الوثيقة التي تجمع بين بلدينا، وما نكنه لشخصكم الكريم من تقدير واحترام ومودة، نهدي الرئيس الصيني شي جين بينغ، أحد أفضل الخيول العربية الأصيلة".



جدير بالذكر أن الخيل "جلاردو جاي"، مولود في عام 2013، وله بطولات إقليمية وعالمية عديدة، وحقق بطولة مونتون، البطولة الذهبية للمهر، وكأس بطولة الأمم المتحدة 2016، وبطولة أوروبا 2016، وبطولة العالم بباريس 2016، وتاج البطولة الثلاثية للمهور 2016.



ووقع نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من جهة، ورئيس الصين شي جين بينغ، من جهة أخرى، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، أمس الجمعة.



وغادر الرئيس الصيني دولة الإمارات، اليوم السبت 21 يوليو الجاري، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيسًا لبلاده.



وناقش الرئيس الصيني مع الجانب الإماراتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.



