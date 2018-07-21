نادية الجندي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام" (صور)
السبت 21/يوليه/2018 - 07:39 م
محمد النجدي
شاركت الفنانة
نادية الجندي، متابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور جديدة
ظهرت خلالها بنيولوك، مرتدية فستانًا لبني منقوش بالورد، أثار إعجاب متابعيها، الذين
تفاعلوا مع إطلالتها.
وعلق الجمهور
على إطلالتها قائلًا: "ما شاء الله قمر"، وقال آخر: "أحلى فنانة
حبيبتي الله يسعدك".
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