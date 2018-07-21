وزيرة الهجرة: الانتهاء من إجراءات معادلة رخصة القيادة المصرية بالإيطالية (صور)

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، عن وصول محطة المفاوضات حول معادلة رخصة القيادة المصرية - الإيطالية لمحطتها النهائية، حيث انتهت وزارة الداخلية من الموافقة على كافة بنود البروتوكول الذي يتضمن الاتفاقية؛ لتتوج الجهود الممتدة بانتهاء المراجعة النهائية من الطرفين ويكون بذلك جاهزا للتوقيع.





ووجهت الوزيرة التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة تخرج دفعة جديدة اليوم من رجال الشرطة المصرية، جيل جديد يحمل رايات حماية أمن الوطن والمواطنين، معربة عن شكرها لكافة جهود رجال وزارة الداخلية وما تلمسه من تعاون صادق لتلبية طلبات المصريين بالخارج التي تتلقاها وزارة الهجرة، في صورة واضحة لتضافر وتكامل الجهود الحكومية وفي إطار استراتيجية الدولة للتنمية ٢٠٣٠.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تحديد موعد توقيع الاتفاقية فورا عبر الطرق الدبلوماسية المتبعة عن طريق سفارتنا في روما.





كانت وزيرة الهجرة، أعلنت الأسبوع الماضي أن وزارة النقل الإيطالية أرسلت موافقتها المبدئية على مقترح البروتوكول الذي يقضي بمعادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية، ونوهت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارات الخارجية والداخلية والهجرة؛ للانتهاء من مراجعة المختصين لكل البنود ليكون الاتفاق ملبيا لطموحات المواطنين، وسيتم التوقيع قريبا، مؤكدة أنها تعطي هذا الملف أولوية قصوى تلبية لمطالب المصريين المقيمين في إيطاليا، الذي يأتي هذا الملف على قمة أولوياتهم ومتطلباتهم ‏واحتياجاتهم.





وأشارت "مكرم" إلى تواصلها الدائم مع هشام بدر سفير مصر بإيطاليا، الذي يتابع خطوات الاتفاقية ويقوم بجهد كبير لإتمامها.





وأوضحت الوزيرة أهمية هذه الخطوة لتقنين أوضاع المصريين في إيطاليا ومساواتهم بإخوانهم من عدة دول في الإقليم مثل الجزائر والمغرب بالموافقة على معادلة رخص قيادتهم، مؤكدة أن تنفيذ تلك الخطوة سيخدم أكثر من 200 ألف مصري هناك.





وفيما يخص المراحل التي مرت بها مباحثات البروتوكول توحيد رخص القيادة الإيطالية بالمصرية، كانت السفيرة نبيلة مكرم قد التقت مسبقا في القاهرة بالسفير ‏الإيطالي لدى مصر "جيامباولو‎ ‎كانتيني" بمقر وزارة الهجرة بالقاهرة، وخلال اللقاء طالبت، بالتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة، عقد اجتماع معها وبصحبتها مسئولي من وزارة الداخلية المصرية؛ لبحث خطوات ‏تنفيذية لمعادلة رخصة القيادة للمصريين المقيمين في إيطاليا، التي يتطلب إعادة إصدارها هناك مبالغ مالية مرتفعة وإجراءات معقدة، وقد نسق بالفعل هذا اللقاء.





وخلال زيارة الوزيرة إلى روما في فبراير الماضي ضمن جولتها المكوكية في أوروبا لحشد ‏المصريين بالخارج من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، نسقت لقاء بين ممثلين وزارة النقل الإيطالي مع وفد من وزارة الداخلية المصرية؛ لبحث معادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية، حيث تم تحديد نقاط الاتفاق وكل المعوقات التي تعرقل الاتفاق خلال اجتماع اللجنة بحضور وزيرة الهجرة، حيث تم عرض مذكرة بها موافقات من الجانب المصري على التعديلات الإيطالية الخاصة بالاتفاقية المشتركة بين البلدين لتبادل رخص القيادة، التي وعدت بدورها بتنفيذ هذا المقترح بعد استيفاء ودراسة كل ما قدمته اللجنة، وإبلاغ وزارة الخارجية المصرية بموافقتها على تنفيذ المقترح.





واليوم توجت الجهود بانتهاء المراجعة النهائية للبروتوكول تمهيدا لتوقيعه في أقرب وقت.



