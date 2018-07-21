"الديهي" يلقن فيصل القاسم درسًا على الهواء



ووصف "الديهي"، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تين"، اليوم السبت، ما فعله فيصل القاسم بـ الفجاجة، وأنه حالة من العهر الإعلامي.



وسخر من برنامجه على قناة الجزيرة والذي يحمل اسم الإتجاه المعاكس، داعيًا إياه أن يطلق عليه "الإتجاه الشاذ".



شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على المذيع بقناة الجزيرة فيصل القاسم لإجرائه استفتاء على صفحته يدعو فيه إلى احتلال تركيا لسوريا، مشيرًا إلى أنه لم ير من قبل خيانة مثلما يفعل القاسم.