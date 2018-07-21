مساعد وزير الداخلية: مصر دولة مستهلكة وليست مُنتجه لأي نوع من المخدرات

قال اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنه سمع عن إحصائية كون 10% من المصريين يتعاطون المخدرات، لكنه لا يعلم مصدر وصدق هذه الإحصائية.



وأوضح "السمري"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "on live"، اليوم السبت، أنه لا يمكن لمركز بحثي تحديد نسبة تعاطي المخدرات بدولة معينة تحديدًا.



وتابع، أن تجارة المخدرات جريمة منظمة عابرة للقارات، لافتًا إلى أن مصر دولة مستهلكة وليست مُنتجه لأي نوع من أنواع المخدرات.

