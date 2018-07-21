صانع ألعاب الأهلي يقرر البقاء مع الفريق





قرر أحمد حمدى صانع ألعاب النادى الأهلى، تأجيل فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء، إلى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعدما تلقي نصائح من بعض المقربين منه بالاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقرر "حمدي" الإنتظار للتعرف علي موقفه من المشاركة فى المباريات القادمة تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق.

وكان المدرب الفرنسى قام باستبعاد اللاعب من المعسكر الأوروبى الأخير فى كرواتيا بسبب عدم إلتزامه بالتعليمات..