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مقتل 20 شخصًا جراء العاصفة المدارية بفيتنام

السبت 21/يوليه/2018 - 07:34 م
مقتل 20 شخصًا جراء العاصفة المدارية بفيتنام
أرشيفية
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وكالات
 
أعلنت لجنة إنقاذ فيتنامية، اليوم السبت، عن مواصلة الأمطار الغزيرة في شمال فيتنام، جراء عاصفة مدارية، وتسبب في وفاة 20 شخصا وإصابة 14، وفقدان 16 آخرين.

ووقعت انهيارات أرضية في المناطق الساحلية بشمال البلاد يوم الخميس الماضي.

وأغرقت الأمطار العاصمة هانوي، وذكرت لجنة البحث والإنقاذ في فيتنام، أن أكثر من 5 آلاف منزل تعرضت لأضرار جراء جرفها بالمياه.
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