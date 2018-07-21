خطوات مزامنة جهات اتصال "إنستجرام" مع ماسنجر



كانت القدرة على مزامنة جهة اتصال الهاتف مع تطبيق "ماسنجر" موجودة بالفعل، ومن أجل دمج جميع خدماتها مع إنستجرام، أضافت شركة "فيس بوك" الآن ميزة جديدة إلى تطبيق ماسنجر، يسمح للمستخدمين بمزامنة جميع جهات اتصال انستجرام مع "فيسبوك ماسنجر"، وهذه الميزة متاحة الآن لجميع مستخدمى Messenger فى جميع أنحاء العالم.



لذا، إذا كنت ترغب فى مزامنة جهات اتصال Instagram الخاصة بك مع Messenger، فيما يلى الخطوات اللازمة.



خطوات المزامنة:



افتح تطبيق Facebook Messenger.



اضغط على رمز "الملف الشخصي" من الركن العلوى الأيسر من التطبيق، وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق خيار "People ".



حدد الخيار الثانى وهو Sync Instagram Account، واضغط على زر Connect to الذى يوجد بجانيه اسمك، وسيبدأ التطبيق فى عملية مزامنة جهات الاتصال.



بعد اكتمال العملية، ستتمكن من رؤية جميع جهات اتصال Instagram الخاصة بك فى تطبيقFacebook Messenger.



إلغاء المزامنة



إذا كنت تريد إلغاء المزامنة قم بالضغط على خيار People، ومنها اختر Instagram Account، واضغط على Disconnect.

