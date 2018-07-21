القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند كأس الأبطال (محمد صلاح)

يقود الفرعون المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول في المباراة القوية التي ستجمعه مع بروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية لعام 2018.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وبروسيا غدًا الأحد والموافق 22 يوليو 2018 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب "بنك أمريكا" موقعة ليفربول وبروسيا دورتموند ومن المتوقع أن يشارك المحترف المصري محمد صلاح في المباراة منذ بدايتها خصوصًا بعد عودته للمشاركة في تدريبات الفريق مؤخرًا.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ودورتموند في كأس الأبطال الدولية 2018 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت الأولي" عبر البث الحي والمباشر.