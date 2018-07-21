تعرف على مميزات وعيوب "شيفرولية لانوس" موديل 2018

تُعد شيفورلية لانوس من أشهر السيارات الموجودة في السوق المصري، فهي الأخت الحديثة لدايو لانوس سابقاً وتتميز بسعرها المناسب والأقتصادية في توفير الوقود وتوافر قطع الغيار، سنتناول في هذا المقال كل شئ عن هذه السيارة.





مواصفات المحرك

تدعم شيفورلية لانوس 2018 محرك مكون من 4 أسطوانات و8 صبابات بسعة 1,5 لتر يخرج قوة قدرها 86 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة وعزم دوران 132 نيوتن متر عند 3400 لفة في الدقيقة وسعة خزان الوقود 48 لتر.





أما عن الفئة الثانية فهو نفس المحرك ولكن يخرج قوة قدرها 86 حصان عند 5808 لفة في الدقيقة وسعة خزان الوقود 45 لتر.





متصلان بناقل حركة يدوي مكون من 5 نقلات ومعدل أستهلاك الوقود 6,4 لتر لكل 100 كم.





المواصفات المشتركة في الفئتين

– عجلات معدنية مقاس 13 بوصة.

– حقيبة خلفية مساحة 322 لتر.

– خلوص أرضي 17 سم.

– مصابيح بداخل السيارة.





مميزات السيارة

– تعتبر شيفورلية لانوس من السيارات السيدان المناسبة للعائلة لأنها أقتصادية في أستهلاك الوقود حيث أنها تتمتع بنظام حقن الوقود الذي من مميزاتة تقليل فاقد من الوقود لذلك فأن لانوس في مقدمة السيارات الأقتصادية في مصر.

– تتميز شيفورلية لانوس بتوافر قطع الغيار في العديد من الأماكن وبسعر مناسب.

– من أكثر السيارات أنتشراً في جمهورية مصر العربية مما جعلها تحقق أرقاماً قياسية في نسبة المبيعات وداوامها 14 عاماً في السوق المصري.

– من مميزاتها أيضأ أنها تتوافر بتصميم فريد من نوعة والراحة عند الجلوس علي مقاعهدا وأثناء السفر.

– تأتي لانوس بصالون متسع حيث يسع خمسة أفراد بالغين وبسعر مناسب لمعظم الفئات الأقتصادية.





عيوب شيفورلية لانوس

– أشتكي بعض ملاك السيارة من عيوب في التقفيل حيث ظهر معهم بعض المشاكل في الأبواب والتابلوة ويرجع ذلك بسبب رخص الخامات المستخدمة وبالتالي فقرها للمتانة.





– يوثر مكيف الهواء بشكل عام علي عزم المحرك فيجعلها بطيئة وغير قادره علي السير.





سعر السيارة