تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في بلطيم (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة امنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية، بالتنسيق مع مديرية الامن، حيث قاد الحملة اللواء فريد مصطفى، نائب مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء ياسر رشاد، مساعد مدير الأمن لفرقة الحامول، والعميد توفيق جاد، رئيس فرقة الحامول، والعميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المديرية، والعميد ايمن الخطيب، مأمور قسم شرطة مركز البرلس.



وخلال الحملة تم الإخلاء الفورى للمواطنين المتعديين بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة والصادر لها قرارات إزالة، وتم تنفيذ 16 قرار على مساحات مختلفة وأماكن متفرقة بقرية الربع وتوابعها، وقال رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة مازال مفتوحًا، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون فى إزالة أى تعد مهما كان، مطالبًا بالحفاظ على الأراضى المملوكة للدولة، من خلال سيناروهات ممنهجة لمتابعة كافة الممتلكات والمرافق العامة.



جاء ذلك، فى تواجد عدد من الضباط وضباط الصف والجنود، مدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الأسعاف والكهرباء، وبحضور محمد سويدان، محمد البنا، أيسر موسى، نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، رويضة القمرى، نائب رئيس المدينة عن المرأة والسكان ورئيس قرية الربع، مجدى وفا، مدير قسم الإزالات بمجلس مدينة بلطيم، وعدد من التنفيذيين على مستوى مركز ومدينة بلطيم.