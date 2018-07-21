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نشأت الديهي: "نتنياهو الأب الروحي للكيان الصهيوني"

السبت 21/يوليه/2018 - 07:28 م
نشأت الديهي: نتنياهو الأب الروحي للكيان الصهيوني
نشأت الديهي
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكنيست الإسرائيلي أقر قانون "يهودية دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن أن إسرائيل هى الوطن التاريخي للأمة اليهودية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الكيان الصهيونى كيان عنصري وطائفي بنصوص قانون الدولة اليهودية الذى تم إقراره، موضحًا أن هذا القانون أصدره مجموعة من العصابات.

وأكد "الديهي"، أن نتنياهو الأب الروحي للكيان الصهيوني، متابعًا " لن نقبل أي مزايدة على موقف مصر إزاء القضية الفلسطينية".
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