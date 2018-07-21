"جيليكا" تلتقط سيلفي مع جثة والدها





أثارت مغنية شهيرة قامت بالتقاط سيلفي وهي ترتدي قبعة، وخلفها جثة والدها محنية الرأس على سرير المستشفى، الذي توفي فيه قبل وقت قصير من التقاط الصورة، موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.واضطرت العارضة والمغنية الصربية الشهيرة "جيليكا لبوبيسيتش"، على حذف الصورة جراء الانتقاد اللاذع الذي تعرضت له، عبر مواقع التواصل واغلاق حسابها فيما بعد.ولم تشفع كلمات العزاء الحزينة التي كتبتها على الصورة المثيرة للجدل ونعت فيها والدها، قائلة "شكرا على كل شيء ستبقى في قلوبنا مع وضع رموز تعبيرية تبكى وقلب مكسور، من الهجوم عليها حيث وصفها الكثيرون بالمريضة وأنها يجب أن تشعر بالخجل".