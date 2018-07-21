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عاجل.. تونس تخطف مدرب منتخب مصر المحتمل

السبت 21/يوليه/2018 - 07:23 م
عاجل.. تونس تخطف مدرب منتخب مصر المحتمل
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مني العوضي
 

 

كشفت تقارير صحفية، إلى مستقبل مدرب منتخب الكاميرون البلجيكي هوجو بروس، والذي يعد من أبرز المرشحين لتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر.

 

وقالت الصحف الكاميرونية أن بروس بات قريبًا من تولي تدريب منتخب تونس خلفا للمدرب نبيل معلول.

 

وقدم معلول استقالته من تدريب نسور قرطاج بعد النتائج الهزيلة التي قدمها المنتخب خلال مشاركته في كأس العالم بروسيا.

 

وكان جروس مرشحا لتولي تدريب منتخب مصر خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي فشل في قيادة الفراعنة خلال بطولة كأس العالم حيث خسر من أوروجواي وروسيا والسعودية.

 

 

المزيد عن: هوجو بروس مصر مدرب الكاميرون كوبر تونس ومصر تونس
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