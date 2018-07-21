القادسية السعودي يخوض 5 مباريات ودية خلال معسكر النمسا

أعلن الحساب الرسمي لنادي القادسية السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خوض الفريق 5 مباريات ودية خلال معسكر النمسا.

وغرد حساب النادي عبر تويتر: "قرر الجهاز الفني للنادي إقامة 5 مباريات ودية خلال معسكر الفريق بالنمسا".

ووصلت اليوم السبت، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى لويبر سدروف بالنمسا حيث معسكر الفريق الذي يستمر من 21 يوليو حتى 13 أغسطس.





ومن المقرر أن تكون أولى المباريات الودية للفريق يوم 28 يوليو والثانية في 1 أغسطس والثالثة 4 أغسطس والرابعة 7 من نفس الشهر.





ويختتم القادسية مشواره في معسكر النمسا بمواجهة أخيرة ودية يوم 12 أغسطس ولم يعلن النادي حتى الآن عن الأندية التي سيواجهها.