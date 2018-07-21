"واتس آب" يحد من إعادة توجيه الرسائل في الهند





أعلن تطبيق الرسائل النصية والصوتية واتس آب، المملوك لشركة فيس بوك، أنه سيدشن اختبارًا للحد من إعادة إرسال الرسائل يطبق على جميع المستخدمين، بعدما طلبت السلطات الهندية، فرض قيود على انتشار الشائعات، التى أدت لوقوع حوادث عنف.ودفعت عمليات قتل جماعية نتجت عن رسائل تحريضية زائفة فى الهند، أكبر سوق لتطبيق واتس آب بأكثر من 200 مليون مستخدم، السلطات للمطالبة بخطوات لمنع تداول الرسائل النصية الزائفة والمحتويات التحريضية.وقالت شركة واتس اب، إنها ستختبر فى الهند أيضا خفض عدد المحادثات المتبادلة فى آن واحد إلى خمسة بحد أقصى، بما فى ذلك المحادثات الفردية أو الجماعية، وإلغاء زر إعادة الإرسال السريع للرسائل الموجود بجوار زر الرسائل التى تتضمن صورا أو مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو، ومن المرجح أن تردع هذه الخطوة إعادة الإرسال الجماعى للرسائل.وذكرت واتس آب، أن الشعب الهندى هو الأول عالميا فى إعادة إرسال الرسائل والصور والمقاطع المصورة عبر تطبيقها، وفى الشهر الجارى قالت واتس آب، ردا على مناشدة من وزارة التكنولوجيا الهندية، إنها تسعى لشراكة مع الحكومة والمجتمع بشكل عام للحد من انتشار الأخبار الكاذبة عبر منصتها.ونشرت "واتس آب"، إعلانات فى صحف هندية كبيرة الأسبوع الماضى للحد من انتشار المعلومات الخاطئة فى أول محاولة لمكافحة عاصفة الرسائل الزائفة.وقالت واتس آب، إنها "تمنح المستخدمين القواعد والمعلومات التى تساعدهم على البقاء آمنين، وإنها تعتزم إطلاق حملات إعلانية طويلة الأمد بشأن أمن الناس".ومنذ بداية العام الجارى تسببت رسائل زائفة، بشأن مختطفى أطفال عبر واتساب إلى عمليات ضرب جماعية لأكثر من عشرة أشخاص فى الهند أفضت إلى موت بعضهم.