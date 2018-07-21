موعد وقيمة فاتورة الغاز الطبيعى للمنازل بعد الزيادة الجديدة

كشف مصدر مسئول بشركة الخدمات التجارية البترولية "بترو تريد" عن البدء في تحصيل فواتير الغاز المنزلي والتجاري وفق أسعار ِشرائح الغاز الطبيعي الجديدة بدءا من فاتورة شهر أغسطس والتي يتم تحصيلها في سبتمبر المقبل.





وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ "الفجر"، ان تبلغ تكلفة الفاتورة للشريحة الأولي عند استهلاك الحد الاقصي حوالي 52.5 جنيه وتبدأ الشريحة الأولي من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويبلغ سعرها 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75% ، وتبلغ تكلفة الحد الاقصي للاستهلاك في هذه الشريحة فاتورة بقيمة 150جنيه تقريبا .









وأضاف أن الشريحة الثانية التي تبدا من فوق 30 مترًا مكعبًا حتى 60 مترًا مكعبًا شهدت ارتفاعا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة 43% عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا .





واوضح أن تبلغ قيمة فاتورة الحد الادني لما فوق الـ 60 متر للشريحة الثالثة 183 جنيه تقريبا ، حيث ارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33%، حيث كان السعر القديم 225 قرشًا للمتر الواحد.





ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برفع أسعار شرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.





وتم تقسيم الاستهلاك وفق 3 شرائح وهي من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويبلغ سعرها 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.





و سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدا من فوق 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة 43% عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.





وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33%، حيث كان السعر القديم 225 قرشًا للمتر الواحد.