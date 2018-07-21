وكيل كريستيان راموس: كرة القدم العربية تعيش ثورة





أكد وكيل المدافع البيروفي كريستيان راموس، أن تعاقد اللاعب مع النصر السعودي تم بالفعل لمدة عامين المقبلين مع إمكانية زيادة التعاقد لعامين إضافيين.





وقال وكيل أعمال كريستيان راموس، خلال تصريحاته مع صحيفة "rpp" البيروفية: "كرة القدم العربية تعيش ثورة، هم يتعاقدون مع لاعبين من إنجلترا وإسبانيا والبرازيل، حتى الحكام".





وتابع حديثه: "كريستيان راموس لم ينتقل لأي فريق، بل النصر أحد أكبر فرق السعودية، فالكرة العربية هي نافذة للجميع انظر لحالة جيفرسون فارفان الذي تألق مع الكرة العربية".



