لـ"ست" البيت.. كيفية تنظيف المكواة العادية والبخار بسهولة؟

"المكواة"، أساسية في كل منزل، تُستخدم بشكل يومي لكي الملابس قبل الخروج، لذا يجب الاهتمام بها وتنظيفها حتى تحافظين عليها وعلة ملابسك نظيفة، ومن طرق تنظيفها ما يلي:-

الطريقة الأولى:

سخني المكواة على أقل درجة حرارة.

اتركيها لمدة ربع ساعة حتى تصل الحرارة إلى البقعة اللزجة الملتصقة بها.

أحضري مكشطة خشبية واكشطي مكان البقعة، واحرصي على ألا تكون بلاستيكية حتى لا تذوب أو معدنية حتى لا تخدش المكواة.

بعد إزالة القماش بشكل كامل من المكواة، أطفئيها وانزعيها من الكهرباء.

أحضري قليلًا من بيكربونات الصودا وضعيها على قليل من الماء، حتى يتشكل لديكِ معجون يشبه معجون الأسنان.

اتركي المكواة لتبرد، ثم افركي العجينة على المنطقة المراد تنظيفها حتى تزول أي آثار عالقة بها.

أحضري قطعة قماش سميكة، وامسحي بها سطح المكواة جيدًا حتي تضمني نظافتها تمامًا.

أحضري قطعة قماش أخرى مبللة، وامسحي المكواة جيدًا للتخلص من أثر بيكربونات الصودا وستلاحظين الفرق بنفسك.





الطريقة الثانية:

أحضري إناء وضعي به كوبًا من الماء وملعقة كبيرة خل.

ضعي الإناء على النار واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق، حتي يمتزج الخليط مع بعضه البعض.

اتركي الخليط يبرد وأحضري المكواة، واحرصي على أن تكون باردة تمامًا ثم ضعي عليها قليلًا من الخليط.

أحضري قطعة من القماش، وافركي المنطقة المراد تنظيفها بالمكواة جيدًا، حتى تتأكدي من زوال المادة العالقة بها.

أحضري قطعة قماش أخرى مبللة، ونظفي بها المكواة جيدًا للتخلص من أثر الخل.

سخني المكواة وجربيها على قطعة من القماش، ويفضل أن تكون قطعة غير مستخدمة للتأكد من نظافة المكواة تمامًا.





الطريقة الثالثة:

أحضري معجون الأسنان الخاص بك، وضعي القليل منه على سطح المكواة.

أحضري قطعة من القماش، وافركي بها المعجون على سطح المكواة جيدًا.

سخني المكواة على درجة حرارة قليلة مع معجون الأسنان، واتركيها لمدة 5 دقائق.

أحضري جريدة قديمة وافرديها على منضدة، وحركي المكواة على الجريدة أكثر من مرة في أكثر من اتجاه، ويمكنك إضافة القليل من الملح للجريدة وتحريك المكواة عليها، بهذه الطريقة تستطيعين التخلص من أي أوساخ عالقة بالمكواة.

افصلي المكواة عن الكهرباء، واتركيها على المنضدة لتبرد قليلًا.

أحضري قطعة من القماش المببلة وامسحي بها المكواة جيدًا، للتخلص من أثر معجون الأسنان عليها.