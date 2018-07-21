سميرة سعيد تستعين بـ"سوبر مان" في كليبها الجديدة

تستعد الفنانة سميرة سعيد، لطرح أحدث أعمالها الغنائية، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي البوستر الدعائي للأغنية والذي يحمل صورتها وصورة الشخصية الخيالية"سوبر مان".

الأغنية من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، مكس وماستر أمير محروس، والأغنية تناقش قضية هامة ومنتشرة في المجتمع الشرقي، ومن المفترض طرح الأغنية خلال 10 أيام.

جدير بالذكر أن أخر البومات سميرة، هو "عايزة أعيش" والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبرالفيديوهات العالمي "اليوتيوب".